El trasero de esta modelo sirve como molde para pantalones de mezclilla

Te presentamos a Natasha Wagner, una modelo californiana de 35 años que ha dedicado los últimos 15 de su vida a modelar para las marcas de jeans más importantes del mundo, y no nos referimos a posar con ellos para campañas, sino que ella es el patrón para crearlos. O sea, los jeans que seguramente usas podrían tener como base su cuerpo.

Fit model ✌🏼️🍀 @ryantubridy @rteradio1 #RyanTubridyShow #Ireland #Dublin #fitmodel #rteradio1 A photo posted by Natasha J. Wagner (@natashajwagner) on Oct 2, 2015 at 1:06am PDT

No importa el estilo de jean, los glúteos perfectos de Wagner son parte importante del proceso creativo como molde, ya que firmas como Levi’s, Gap, Citizens of Humanity, Proenza Schouler, Lucky Brand y 7 For All Mankind reconocen la perfección de su trasero.

Wagner mide 1,76 metros y tiene es una talla 38 de pantalón, gracias a su armonioso cuerpo, tenemos los jeans que todas las chicas usan.

Straight from LAX to a fitting at Dylan & George. #dedicated #fitmodel #grateful #denim #natashajeanette @dylangeorgedenim A photo posted by Natasha J. Wagner (@natashajwagner) on Aug 5, 2015 at 4:46pm PDT

El trasero de Wagner no es Ni demasiado grande, ni demasiado pequeño. Ni demasiado respingón, ni demasiado plano. Ni demasiado tonificado, ni demasiado blando y de hecho, sus piernas miden la media, 76 centímetros, por lo que su físico combina lo mejor de los diferentes tipos de cuerpo, incluyendo las chicas bajitas o caderonas.

Fuente: www.sdpnoticias.com