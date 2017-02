El ‘sueño americano’ no está disponible en México

Donald Trump promete deportar a tres millones de mexicanos durante su mandato. En muchos casos, se trata de trabajadores con habilidades especializadas que dominan el idioma inglés, sin embargo, pese a ese perfil, México podría no estar listo para ofrecerles cumplir de alguna forma el ‘sueño americano’ en su tierra de origen.

Datos del US Census Bureau and Current Population Survey, y del Consejo Nacional de Población (Conapo) indican que el salario promedio anual de los mexicanos que trabajan en Estados Unidos fue de 22,435 dólares en 2016, es decir, 1,870 dólares por mes. Esto representa seis veces más de lo que se gana en México, donde se perciben 291 dólares en promedio al mes.

México está en un mal momento para recibir a los inmigrantes que regresen, pues el país adolece de vulnerabilidades en materia de violencia, corrupción, finanzas y economía. La figura del presidente Enrique Peña Nieto ha sido severamente cuestionada y su campo de acción se ve reducido, señaló Javier Urbano, Coordinador de la Maestría en Estudios sobre Migración de la Universidad Iberoamericana.

“No sólo se está ante el reto de atender, proteger y promocionar los derechos de los mexicanos que viven en Estados Unidos, sino en crear una política pública para atender a los migrantes que van a retornar, muchos de los cuales vienen con una serie de ?expertise? que lamentablemente no se aprovecharán porque no estamos hechos para la recepción de migrantes, sino para verlos salir y no volver, esa es una filosofía que lamentablemente se ha tenido en este país”, dijo Urbano.

En Estados Unidos viven alrededor de 5.7 millones de mexicanos indocumentados. Mientras que el total de personas que viven ilegalmente en ese país oscila los 12 millones, según cifras de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Esta postura no es nueva, según datos de la misma dependencia, Estados Unidos siempre ha tenido una política de deportaciones, pues el gobierno de Barack Obama deportó alrededor de 900,000 mexicanos durante la administración de Peña Nieto.

Para Javier Urbina, especialista en migración, el diseño de la política migratoria de México no está hecha para el regreso de connacionales y, mucho menos, para la reintegración de los mexicanos que viven en Estados Unidos.