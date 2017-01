El smartwatch de HTC está oficialmente muerto

Hace algunos días se filtró en la web lo que sería el nuevo smartwatch que venía trabajando HTC en conjunto con la compañía de ropa y accesorios deportivos Under Armour. Gracias al diseño, y al tiempo que en teoría llevaba el proyecto en desarrollo, todos supusimos que tendríamos muy pronto en el mercado uno de los mejores relojes con Android Wear para este año…sin embargo, no será así.

A pesar de que este proyecto nació en 2015 y se mantuvo en las sombras durante todo 2016, el 2017 lo traía de vuelta como si hubiera resurgido de las cenizas, y siendo HTC una compañía necesitada de un producto estrella varios creímos que este sería el primer paso para recuperar a la compañía de hace ya varios años.

Pero ha sido Chialing Chang, presidente de la división de teléfonos inteligentes y dispositivos conectados de HTC, quien ha dicho que ese proyecto está muerto desde hace ya un año. Las contundentes palabras del ejecutivo cuando habló respecto al smartwatch de HTC fueron:

“Les puedo decir que no vamos a tener un reloj de Android. No creo que hemos dado en el clavo con la experiencia de los relojes inteligentes. Pero incluso Apple siendo una gran marca, está disminuyendo su presencia en el mercado de smartwatches, así que no vamos a tener un reloj en corto plazo.“

Así que ahí lo tienen. Si eras parte de los que les emocionaba la idea de conocer el primer smartwatch de la firma taiwanesa, creo que habrá que esperar un par de años para poder ver lo que será un reloj construido por HTC.

Tal vez sea lo más sensato valorando la actual situación económica de HTC, aunque no me explico cómo siguen sacando teléfonos que continúan sin hacer mucho ruido, pero no se atreven a lanzar un producto en el que la competencia es menos “ruda”.

Claro que igual los smartwatch no han tenido una grata presencia en muchos mercados, pero con la renovación que prepara Google para Android Wear, puede que este año comencemos a ver una alza en las ventas de relojes inteligentes.

Por otra parte, Chang mencionó que las imágenes filtradas hace varios días sí corresponden al reloj que planeaban lanzar al mercado, pero que al final no se logró llegar a ningún acuerdo con Under Armour, lo que llevó a la firma a desechar el proyecto.

Sin embargo, un empleado cercano al proyecto fue el responsable de filtrar las imágenes, de ahí que aún viéramos que el smartwatch de HTC trabajaba con una versión vieja de Android Wear.

