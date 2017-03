¿El sexo murió en tu matrimonio?

Un problema muy frecuente en todo matrimonio es la poca o nula frecuencia del sexo, sobre todo cuando se tienen muchos años, pero afortunadamente tiene solución.

La falta de sexo en el matrimonio no siempre es señal de falta de amor, sino que puede deberse a múltiples factores como el estrés, las obligaciones con los hijos, la falta de romance en la relación o el descuido de la pareja.

Para resolverlo, lo mejor es tener una buena comunicación con la pareja y buscar ayuda, pues nadie está solo en esos momentos.

Si te encuentras en esta situación y no sabes qué hacer para que la llama de la pasión vuelva a encenderse, sólo sigue los siguientes siete consejos. ¡Toma nota!

Trabajen en sus problemas maritales

El educador sexual Chris Maxwell Rose, indica que los problemas en el matrimonio son el peor enemigo del sexo, por lo que si tienes alguno, abórdalo y resuélvelo de la mejor manera.

“Practiquen la honestidad brutal y el perdón afuera de la habitación. Tomen un paseo o manejen por la calle y dejen salir toda su carga emocional que ha estado bloqueando su camino. Después, hagan una promesa de que lo superarán juntos”, menciona.

Admitan que tiene un problema

Para volver a tener sexo, lo primero es aceptar que efectivamente ya no lo tienen, pero que desean que vuelva.

“Teniendo una conversación honesta puede rápidamente desaparecer al elefante en la habitación. Honrar el valor del sexo en una relación es el primer paso adelante para reconectarse. Lo crean o no, existen parejas que no han tenido sexo en años y saliendo de mi consultorio desde la primera vez, se dirigen a su cuarto a tener relaciones”, explica Kimberly Resnick Anderson, sexóloga de Los Ángeles, California.

Aumenten el contacto físico

La terapeuta Gracie Landes, aconseja retomar el contacto físico algunas veces por semana, pues así renacerá el deseo por el sexo.

“Enfóquense en sus propias sensaciones cuando estén tocando a la otra persona, después agreguen más tocamientos entre sí y al final vienen las relaciones sexuales. Pero sólo hay que llegar al último paso cuando los dos se sientan listos, cómodos y en confianza”, dice.

Utilicen la memoria

Retomar los momentos en que el sexo era frecuente, puede tomar mucho tiempo, pero un tip para que sea más rápido es recordando todas las situaciones en las que se han entregado de forma desenfrenada a la pasión.

“Tienen que dejarse reconectar con las sensaciones de la experiencia, incorporando los cinco sentidos. Es importante darse cuenta que ustedes tienen el poder de calentarse mucho antes de que la pareja entre a la habitación”, menciona la sexóloga Megan Fleming.

Vean porno o lean libros eróticos

Ambos elementos les ayudarán a arrancar motores y a echar a volar su imaginación, recomienda Ian Kerner, terapeuta sexual y autor del libro She Comes First: The Thinking Man’s Guide to Pleasuring a Woman.

El erotismo que nunca falla son del tipo Emmanuelle de Emmanuelle Arsan, Story of O de Pauline Reage o Delta Venus de Anais Nin, aunque al final dependerá del gusto de cada pareja.

Averigua lo que tu pareja quiere

Con el paso del tiempo pueden cambiar los estímulos sexuales, así que tu tarea es descubrir que excita ahora a tu pareja o qué quiere intentar y dáselo.

“Es bueno preguntar de vez en cuando ‘¿qué quieres en el sexo?’. Una vez que lo descubres, averigua cómo darlo. Si tu pareja quiere algo con lo que no estás familiarizado, déjala que te instruya”, dice Keeley Rankin, terapeuta sexual.

Diseñen nuevos menús sexuales

Piensen en todas las posturas sexuales que quieren tener, los juegos, juguetes y situaciones que desean para que el sexo placentero.

El libro del Kamasutra, videos o asesorías con sexólogos, pueden orientarlos sobre nuevas técnicas.

“Por lo regular les pido a las parejas que vengan con menús que enfatizan ciertas cosas: conexión emocional y hacer el amor, por ejemplo, o menús de fantasía que estimulan la imaginación. Y si andan a las carreras, pongan el ‘rapidín’ de regreso en el menú, lo que sea necesario”, concluye Kerner.

