El secreto que la primera esposa de Donald Trump reveló sobre el hoy presidente

Ivana, madre de tres hijos del republicano, dijo que su ex marido la quiso en la sede diplomática de República Checa

Estados Unidos.- Que al presidente Donald Trump, le gusta estar rodeado por la gente que conoce no es novedad. La cercanía de su hija Ivanka al grupo íntimo de la Casa Blanca, que su yerno sea uno de sus asesores, la empresa familiar; todos son indicios de la forma en que al republicano le gusta moverse.

En una entrevista con la cadena CBS, la primera esposa del ex empresario, Ivana Trump, confirmó la tendencia al asegurar que el mandatario le había ofrecido un puesto diplomático. A ella, una ex modelo, ex esquiadora, celebridad, escritora y diseñadora. El mandatario quería que asumiera como embajadora de Estados Unidos ante la República Checa.

“Ivana, si lo quieres te lo doy”, le dijo Trump a la madre de sus hijos más grandes, según recordó ella en la entrevista.

“Me acaba de ofrecer ser la embajadora. Pero me gusta mi libertad. Me gusta hacer lo que quiero, ir a donde quiera con quien quiera. Y me puedo permitir mi estilo de vida. ¿Por qué diría adiós a Miami en el invierno, adiós a Saint-Tropez en el verano y adiós a la primavera y el otoño en Nueva York? Tengo una vida perfecta”, aseguró la mujer según lo publicado por el diario El País.

Fuente: eldiariony