El retrato de Melania Trump en la Casa Blanca tal vez se pasó de edición, ¿no?

Aunque la fotógrafa oficial de la Casa Blanca es Shealah Craighead, Regine Mahauxfue la encargada de tomar la foto de la primera dama, de 46 años. Mahaux es “famosa por sus retratos de celebridades y ha tomado varias fotos de Trump en el pasado, incluyendo imágenes editoriales”.

En cuanto a Craighead, ella precedió su tiempo con la administración de Trump como fotógrafa oficial para la primera dama Laura Bush, y también sirvió como fotógrafa de la campaña para Sarah Palin en 2008.

La fotografía oficial de Melania aparece después del lanzamiento, en enero, de la fotografía oficial del presidente Donald Trump.

CASA BLANCA

La imagen fue presentada con una descripción de la ex modelo, en la que se menciona su trabajo con grandes de la fotografía como Patrick Demarchelier, Helmut Newton, Arturo Elgort, Ellen Von Unwerth, Peter Arnell, Verglas y Mario Testino.

“Ha adornado las portadas de Vogue, Harper’s Bazaar, British GQ, Ocean Drive, Avenue, In Style y New York Magazine. Sus portadas principales incluyen el Sports Illustrated Swimsuit Issue, Allure, Vogue, Self, Glamour, Vanity Fair y Elle “, dice la descripción.

La primera dama y el hijo de 10 años de Trump, Barron, viven en Nueva York actualmente y planean mudarse a la Casa Blanca cuando termine el año escolar.

“Me siento honrada de servir en el papel de primera dama, y ​​espero trabajar en nombre del pueblo estadounidense en los próximos años”, dijo Melania Trump en el comunicado de la fotografía.

Este artículo se publicó originalmente en el Huffington Post.