El reportero golpeado por Eduardo Yáñez padece secuelas

- in Espectáculos

Paco Fuentes emprenderá acciones legales.

México.- “Es un mexicano viviendo allá (en Estados Unidos), no tiene social security ni seguro médico, gastos mayores”; afirmó Juan Carlos “El Borrego” Nava, sobre la situación que enfrenta ahora su amigo Paco Fuentes, reportero agredido por Eduardo Yáñez.

El Borrego Nava aseguró que tiene una amistad cercana con el comunicador que estudió actuación en el CEA de Televisa, por lo que habló con él luego de que fue cacheteado por el galán de novelas, a quién no le agradaron las preguntas que le lanzó durante una alfombra roja.

El conductor de Guerra de Chistes y productor afirmó que Paco Fuentes emprenderá acciones legales, “y si no él, la empresa donde trabaja, y el abogado, y lo que le está costando, o sea, porque finalmente es un muchacho que no tiene social security, no tiene un seguro médico de gastos mayores, pues vive allá y es mexicano”.

Juan Carlos Nava dijo a Ventaneando que el reportero envuelto en la polémica, tiene una pequeña abertura en la boca y un derrame en el ojo.

Con Información de Expreso