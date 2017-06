El regreso de la niñera más famosa del cine

Secuela de Mary Poppins. Se revelaron los detalles de la trama y las primeras imágenes del rodaje del filme que protagoniza Emily Blunt y Meryl Streep.

La niñera mágica está de regreso en la pantalla grande, cinco décadas después con Emily Blunt (de El diablo se viste a la moda) en el personaje que hizo Julie Andrews. El regreso de Mary Poppins, de Disney, acaba de iniciar su rodaje y está ambientada en los años 30, veinticinco después del guion que postuló a 13 premios Óscar y ganó cinco.

En una entrevista para la revista Entertainment, en la cual se ve las primeras imágenes del filme, se supo que la película, que dirigirá Rob Marshall, contará la historia de los hijos de la familia Banks: ‘Michael’ y ‘Jane’.

‘Michael’ (Ben Whishaw) ha seguido los pasos de su padre y se ha convertido en un banquero con corazón de artista. Y ‘Jane’ (Emily Mortimer) es la organizadora de la Sociedad por la Protección de los Derechos de los Ciudadanos de Inglaterra Mal Pagados.

“Ella ha heredado el manto de su madre y es muy consciente de los problemas sociales y lleva los pantalones. Vive en un departamento pequeño y ha entregado su vida a la causa”, explicó Mortimer.

La aparición de Blunt como Poppins coincide con una crisis familiar, cuando fallece la esposa de ‘Michael’ y él queda solo a cargo de sus tres hijos. “Por eso, ‘Jane’ está tratando desesperadamente de animar a su hermano ‘Michael’ y traerlo de vuelta a la pista, pero ella es una especie de niña, también. Ella es un poco boba y desorganizada como para ser de mucha ayuda”, agregó Mortimer.

La secuela también cuenta con el ganador del Tony, Lin-Manuel Miranda, quien fue elegido para dar vida a ‘Jack’, un personaje que acompaña a Mary Poppins.

Además, según se ve en las imágenes, la oscarizada Meryl Streep ya está filmando como ‘Topsy Tartlet’, la prima de la protagonista, un personaje que no apareció en la película estrenada en 1964.

Streep, luego de su vigésima nominación al Óscar, vuelve a un musical y coincide por tercera vez con Emily Blunt, con la que actuó en El diablo se viste a la moda y en In the woods, esta última cinta fue dirigida por el mismo Rob Marshall. El único dato que no fue tan bien recibido por los fans es que la secuela tiene como fecha tentativa de estreno el 25 de diciembre del 2018.