El primer personaje LGBTI de Marvel Studios aparecerá en ‘Thor: Ragnarok’

Valkyria es ‘bisexual’ y le importa ‘muy poco’ lo que puedan pensar los hombres.

Tessa Thompson, la actriz que da vida a la guerrera Valkyria en 'Thor: Ragnarok', ha confirmado vía Twitter que su personaje seguirá el camino de los cómics en cuanto a su identidad sexual. Así, recordó que Valkyria es "bisexual" y que le importa "muy poco" lo que puedan pensar los hombres. ¿Es esta la primera película que muestra a un personaje abiertamente LGBTI en las películas de Marvel Studios?

La actriz estadunidense de 34 años ya ha fijado el foco de atención en este detalle. Para aquellos que no conocen el origen del personaje en los cómics, quizá incluso haya supuesto una sorpresa.

Thompson medió en una conversación tuitera, que versaba sobre los cambios en el traje y otros aspectos del personaje, para aclarar la identidad sexual de la guerrera:

“Ella es bi. Y sí, a ella le importa muy poco lo que los hombres piensen de ella. ¡Qué alegría interpretarlo!”, comentó Thompson citando otro tuit que rezaba: “Valkyria en los cómics es una gran lesbiana, así que dudo que piense en tu opinión”.

She’s bi. And yes, she cares very little about what men think of her. What a joy to play! https://t.co/d0LZKTHCfL

— Tessa Thompson (@TessaThompson_x) 21 de octubre de 2017