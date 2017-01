El primer ataque de celos de Cristiano Ronaldo por culpa de otro hombre

Parece que al futbolista del Real Madrid no le ha sentado nada bien descubrir unas fotografías de su chica, la joven española Georgina Rodríguez, con el actor Miguel Ángel Silvestre, y es que al parecer Ronaldo tuvo un increíble ataque de celos justo antes de la Navidad que acabó en una fuerte discusión. Las imágenes culpables de que hayan surgido problemas en pareja fueron tomadas durante el verano mientras compartían una comida en un local cercano a la tienda de Gucci donde trabajaba anteriormente Georgina.

© Proporcionado por Bekia Cristiano Ronaldo ganó el premio ‘The Best’ y lo celebró con Georgina con un beso en la mejilla/ mega.com

Según el diario portugués Correio da Manha, Cristiano pidió explicaciones a su novia cuando vio dichas fotos publicadas en la revista Cuore. Que fueran pillados por los paparazzi antes de su relación le ha dado igual al futbolista, porque no le ha hecho ni pizca de gracia. Fuentes cercanas al delantero han dicho al respecto: “Se puso muy celoso”. Además, ha añadido cómo se lo había tomado la chica: “Georgina le dijo a Cristiano que entre ellos no hubo nada, pero no consiguió evitar la primera discusión”.

Nadie se hubiese imaginado que días antes de la presentación oficial de Georgina Rodríguez en la gala de The Best FIFA Football Awards la pareja hubiese tenido este rifirrafe. Es más, todos los medios han apuntado que realmente esta relación iría en serio, porque hacía tiempo que no aparecía públicamente con una chica acompañado de su hijo. El futbolista se hizo con el premio ‘The Best’ al mejor jugador del año, e incluso en el momento en el que supo la noticia lo celebró dando a su chica un sutil y recatado beso en la mejilla, gesto que había echo cuatro años antes acompañado por Irina Sayk, pero que había sido más pasional porque se besaron en los labios. © Proporcionado por Bekia Georgina Rodríguez y Miguel Ángel SilvestreA pesar de esta discusión propia de una pareja, el futbolista ha vuelto a creer en el amor tras finalizar con Sayk, se han dejado ver de paseo, compartiendo cenas o en el estadio del Real Madrid. Desde que finalizara con Sayk ha sido visto con un número increíble de mujeres, pero con ninguna ha conectado como con Georgina Rodríguez. Por su parte Miguel Ángel Silvestre podría haber encontrado de nuevo el amor después de conocerse como su última novia a Blanca Suárez, y es que el actor ha publicado una ilustración en sus redes sociales que han hecho que saltaran las alarmas por su connotación romántica.

