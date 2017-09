“El primer amor nunca se olvida”: Carlos Rivera a Hiromi

- in Espectáculos

Ambos cantantes compartieron escenario en La Academia, de esta manera se despidió el cantante de ella

México-.A todos tomó por sorpresa la muerte de la actriz y cantante Hiromi, quien perdió la vida en la labor de parto de su hija Julietita. De acuerdo a información del programa De primera mano, de Imagen Televisión, Marla Hiromi Hayakawa Salas, tuvo complicaciones al dar a luz a su bebé alrededor de las 11:40 horas de este miércoles 27 de septiembre.

Muchos famosos han llorado la muerte de han llorado la muerte de Hiromi, pero ha sido su excompañero de La Academia, quien envió un emotivo mensaje.

“Inolvidable aquel día que entraste al foro de los Estudios Churubusco; apenas ensayábamos para lo que sería nuestro primer concierto de La Academia, te habían cortado tu cabello largo hasta los hombros. Eras como una muñequita. Mi corazón aún adolescente se congeló por tu belleza única. Después descubríria también la belleza de tu alma. Poca gente sabe que tú fuiste la culpable de que me enamorara del Teatro Musical; tú me mostraste lo maravilloso que era y me llevaste a ver mi primera obra, lo demás es historia. Gracias eternamente por eso. Tu disciplina y pasión siempre fueron tu sello y vi con orgullo como te convertiste merecidamente en una estrella imprescindible de la escena teatral mexicana. Aunque hace muchos años de que nuestros caminos se separaron, fuiste muy importante en mi vida. Dicen que el primer gran amor nunca se olvida, por ello yo jamás podría olvidarte… Y como dice la canción que te escribí por aquellos tiempos, “En recuerdos dejaré todo lo nuestro…”

Te vamos a extrañar mucho; tus amigos, tus compañeros académicos, tus colegas teatrales, el público y los escenarios. Dios te reciba en el cielo junto a tu ángel Julieta. Que su luz llene de consuelo a tu esposo y a tu familia.

¡Hasta siempre Hiro!

Con amor y respeto.

Carlos”

