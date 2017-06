El piloto Fernando Alonso condiciona a McLaren

No, como he dicho muchas veces, el tercer título es mi mayor prioridad, creo que he desarrollado mis habilidades para poder conducir coches de F1 en los últimos años, así que creo que el mejor coche que puedo conducir es un F1. Tener la posibilidad de saltar a otra categoría con cualquier norma o neumático y tener la opción de ir allí y ser competitivo me hace sentir que no tengo que estar preocupado para el futuro

Fernando Alonso