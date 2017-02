El papel que podría haber cambiado la imagen de Jim Parson

El actor Jim Parson, quien interpreta a Sheldon en la serie de televisión “The Big Bang Theory”, reveló en el programa de televisión de James Corden que se presentó al casting para interpretar a Barney Stinson, papel protagonizado por Neil Patrick Harris.

Parson contó este dato para responder a un fan que mencionó una teoría que ronda entre los seguidores de ambas comedias, por la que se considera que Sheldon es Barney en dimensiones opuestas.

“Lo divertido de esta teoría es que yo hice casting para ese papel, pero resulta que no era el adecuado. Recuerdo que casi salí gritando de la audición. Pero me llamaron de vuelta, como si estuvieran interesados, pero no, porque la persona correcta es Neil Patrick Harris”, señaló Parson en el Late Show de James Corden.

Pero el actor de “The Big Bang Theory” desmintió esa creencia. “No es cierta”, señaló, aunque le parece “fascinante”. “Quizás debajo de este personaje que he estado haciendo se esconda en realidad un ardiente mujeriego”, añadió.

Con Información de 24horas.cl