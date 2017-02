El papa Francisco admitió que “hay corrupción” en el Vaticano

El Papa habló también del uso del cilicio, instrumento de penitencia que causa dolor o incomodidad, y no rechazó su uso. “Cuando entré en el noviciado de los jesuitas, me dieron el cilicio. Esta bien el cilicio, pero atención: no tiene que ayudarme a demostrar que soy bueno y fuerte. La verdadera ascesis (práctica para conseguir la perfección moral) tiene que hacerme más libre”, dijo.