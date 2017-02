El Papa asegura que los migrantes no son un peligro

Estableció que cada país debe decidir el número de refugiados que es capaz de acoger y después tratar de integrarlos, ayudarles a que aprendan el idioma, buscarles un trabajo y una vivienda, porque muchos de ellos vienen de países explotados.

“Ellos traen una cultura que es riqueza para nosotros, pero también ellos deben recibir nuestra cultura, y hacer un intercambio de culturas. Respeto: y esto quita el miedo”, siguió ante los estudiantes de la universidad fundada en 1992 y que fue visitada también por Juan Pablo II.

El pontífice abordó la misión de las casas de estudio y lanzó una fuerte crítica a las “universidades de élite”, muy comunes en América Latina, y que “enseñan sólo una línea de pensamiento, una línea ideológica y preparan (a sus alumnos) para ser agentes de esa ideología”.

“Esta no es una universidad: en donde no hay diálogo, en donde no hay confrontación, en donde no hay respeto por cómo piensa el otro, en donde no hay amistad, en donde no existe la alegría del juego, del deporte, no hay universidad”, ponderó.

Además habló de la violencia en la sociedad actual, donde insultarse forma parte “de la normalidad” y en la calle, si surge algún problema, primero se insulta y después se pregunta por lo sucedido.

Fuente: www.posta.com.mx