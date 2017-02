Google+ no fue un éxito, ni mucho menos, pero desde luego fue el intento más puro de Google de competir de tú a tú con las redes sociales que copan en el mercado y, en particular, su forma de luchar contra Facebook. No obstante, el hecho de que Google nunca haya despuntando en el terreno social no quiere decir que vaya a dejar de intentarlo. Si nos ponemos a pensar, lo cierto es que el mayor éxito social de Google murió con el ya extinto Google Reader y sus compartidos, y desde entonces no ha levantado cabeza.

No obstante, entre Android y sus diferentes servicios, Google todavía tiene alguna oportunidad para meter con calzador esos tintes sociales. En este sentido, Google ha publicado una actualización de su app de Mapas para iOS y Android que permite a los usuarios crear listas para compartirlas con otros usuarios (incluyendo listas públicas) con la intención, en palabras de uno de los portavoces, de “ayudar a la gente salir de su rutina y hacer algo nuevo.

El intento, por tanto, es sutil, pero aporta una capa social a Mapas e invita a los usuarios a compartir contenido. Hasta ahora, y más allá de las valoraciones de Google Sites, la mayoría del contenido generado en mapas se había mantenido privado para el resto de los usuarios. Tal como está planificado el asunto, es un intento directo de competir con sitios como Yelp o Foursquare (que no Swam) añadiendo a las recomendaciones actuales listas sociales para compartir o para guardar luego.

A partir de ahora, Maps aglutinará buena parte del contenido generado por el usuario en lo que respecta a localización. Y, desde luego, a pasado a ser el sitio más social que tiene la compañía (si obviamos el casi muerto Google+). ¿El problema? No está muy claro que unificar parte del contenido público y privado de localización de usuarios y sitios frecuentes (aunque siga privado) sea la mejor forma de atraer nuevos usuarios o desplazar los ya existente en Yelp y Foursquare, por muy bien recibidas que sean las nuevas funciones de Google Maps.

Y es un debate que lleva sobre la mesa desde 2013.

Con Información de Hipertextual.com