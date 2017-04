El niño que le gusta le dijo “gorda”, lo que ella hizo después es viral (VIDEO)

VIRAL.- En la escuela los niños pueden llegar a ser muy crueles. Con sus apodos o acciones lastiman a los más débiles causando muchos daños en ellos. El bullying es un problema latente para el que las autoridades deben encontrar una solución. Esta vez, la pequeña Allyson, de 8 años, vivió un momento incómodo en su colegio. Pero lejos de mostrarse triste porque sus compañeros la molestaban, ella tuvo la reacción más inesperada.

The girls in her class & her crush Hector called her fat so she told me to take her on my run 😭 but mid run she pulls out a snack 💀 pic.twitter.com/S94Egx15jG

— Briseyda (@briseydahh) 23 de marzo de 2017