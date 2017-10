El millonario que asegura que escondió un tesoro y dejó nueve pistas para encontrarlo en un poema

By canal44

Cientos de piezas de oro y rubíes, ocho esmeraldas, dos zafiros de Ceilán, muchos diamantes, dos antiguas tallas de jade chinas, pulseras de oro precolombino…

Así describe Forrest Fenn el tesoro que, según él, escondió en las montañas del condado de Santa Fe, en el estado de Nuevo México, al sur de Estados Unidos.

El excéntrico vendedor de arte y ex piloto estadounidense de 82 años asegura que el tesoro puede valer hasta US$2 millones y que las nueve claves para encontrarlo están en un poema de 24 versos publicado en su libro de memorias.

Fenn estima que durante los últimos cinco años 65.000 personas intentaron encontrar el cofre de bronce en el que depositó todas esas riquezas.

Sin embargo, la cada vez más famosa búsqueda del tesoro generó que más de una persona ponga en peligro su vida y fue la causa de más de un operativo de rescate.

Es más, uno de los entusiastas que se internó entre los bosques y montañas de Nuevo México para hallar las riquezas lleva seis meses perdido.

Al mismo tiempo que hay más personas que alistan sus carpas y equipos de montañismo para buscar la fortuna, también hay críticos que acusan a Fell de provocar que la gente ponga en peligro sus vidas y que el tesoro no es más que una estrategia para vender más libros suyos.

Las claves

“Thrill of the chase” (La emoción de la persecución, en español), el libro de Fenn, se vende por US$35 en las librerías de Nuevo México y aparece en la lista de títulos más vendidos en las librerías locales.

En la breve sinopsis del libro se puede leer que se trata “de la notable historia real de Forrest Fenn y de un tesoro escondido, oculto en algún lugar de las montañas al norte de Santa Fe”.

“El libro contiene pistas sobre la ubicación del tesoro”, añade el resumen de la obra.

¿Por qué Fenn decidió hacer esto?

“Para que la gente se levante de sus sofás”, fue la corta explicación brindada por el coleccionista a un blog que recopila información sobre su tesoro.

Allí mismo añadió que está muy feliz porque casi de inmediato a la salida de su libro la gente comenzó a buscar el tesoro apoyándose en mapas y Google Earth.

“Estoy más que satisfecho por la forma en la que fue aceptado (el libro). Muchos lo leyeron varias veces buscando pistas adicionales o indicios que los ayuden en la búsqueda”.

“Thrill of the chase” fue autoeditado por Forrest Fenn en 2010 y no hay cifras oficiales respecto a la cantidad de ejemplares que ha vendido.

La búsqueda

El vendedor de arte señaló que recibe cientos de mails diarios con preguntas referidas al tesoro, pero apenas responde a uno de ellos por semana.

Y muchas veces las respuestas son más crípticas que las pistas del poema.

Lo que se sabe hasta ahora es que el tesoro, según Fenn, está a no menos de 13 kilómetros del condado de Santa Fe, entre las montañas y a más de 1.500 metros sobre el nivel del mar.

“Los buscadores me hablan sobre los lugares que exploran sólo en general. No sé si alguien ha estado cerca del tesoro”, indicó el autor de las pistas.

En redes sociales existen usuarios que comparten fotografías de sus intentos por encontrar el tesoro.

Algunos de ellos llevan hasta tres años en la búsqueda del cofre de bronce.

Aunque también hay críticos que ponen en duda la existencia del tesoro o que especulan con que se trata de una metáfora para valorar los recursos naturales.

La última vez que se supo de Randy Bilyeu fue el 4 de enero, cuando emprendió una incursión en búsqueda del tesoro de Fenn.

El caso Randy Bilyeu

La División de Búsqueda y Rescate de Nuevo México informó a BBC Mundo que se han producido casos de extravíos de personas que se internaron en las montañas de Santa Fe en búsqueda del tesoro.

Uno de ellos, el más grave de todos, es el de Randy Bilyeu. que lleva desaparecido más de seis meses.

No se sabe nada de él desde el 4 de enero, cuando se despidió de sus familiares avisando que iría tras el tesoro de Forrest Fenn.

Linda Bilyeu, su ex esposa, contó que Randy se trasladó al norte de Nuevo México para “seguir su sueño”: buscar y encontrar el tesoro de Fenn.

El Servicio Forestal de Santa Fe informó a BBC Mundo que desde entonces la policía, la División de Búsqueda y Rescate, voluntarios y otros equipos de rescatistas tratan de encontrar a Bilyeu.

Imprudencias como esa se repiten en la búsqueda del cofre de Fenn, señalan las autoridades forestales de Santa Fe.

Al respecto, el ex piloto le resta importancia a los riesgos que toman los buscadores de su tesoro.

“Aplaudo a los que se mantienen en la búsqueda y disfrutan lo que la naturaleza tiene para ofrecer. El lugar donde lo dejé no es en un lugar peligroso. A los 85 años podría volver a recuperarlo”, señala Fenn.

En su criterio, “cualquier lugar puede llegar a ser peligroso para cualquier persona que viole las reglas de sentido común”.

La ex esposa de Randy Bilyeu no opina lo mismo.

“Buscar el tesoro no fue una decisión sabia, pero bueno… Ahora nosotros tenemos la misión de encontrar a Randy y no vamos a parar hasta lograrlo”, dice ella.

Fuente: 24horas.cl