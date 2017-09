El mayor diamante bruto del mundo fue vendido por 53 millones de dólares

Luego de un año de negociaciones, una joyería británica acordó la astronómica cifra con la minera canadiense que descubrió en 2015 la piedra

Internacional.-El mayor diamante bruto del mundo, de 1.109 kilates, fue adquirido por la empresa de joyería británica Laurence Graff a la minera canadiense Lucara Diamond por 53 millones de dólares.

La empresa canadiense se dijo feliz este martes en Twitter por esta operación, mientras que la británica Graff Diamonds, filial de Laurence Graff, precisó que las negociaciones duraron un año.

