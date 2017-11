El increíble espectáculo que nos regaló Venus y Júpiter

Este lunes, ambos planetas pudieron verse a simple vista, juntos, brillando como si fueran una sola estrella.

Londres.- El cielo del hemisferio norte recompensó a los madrugadores con un espectáculo de singular belleza.

Júpiter y Venus —los dos planetas más brillantes del Sistema Solar— aparecieron este lunes juntos en el cielo de la mañana.

Tan juntos se los vio aproximadamente una hora antes del amanecer que, según expertos, parecían brillar como una sola estrella.

Sin embargo, esta cercanía es solo aparente: mientras que Venus estaba a unos 250 millones de kilómetros de nosotros, el gigante gaseoso se encontraba a casi cuatro veces esa distancia.

Ambos planetas podían verse sin ningún implemento.

No obstante, con ayuda de un telescopio fue posible ver también cuatro de sus lunas (las más grandes), conocidas como los cuatro satélites satélites galileanos.

Este fenómeno astronómico que se denomina conjunción se produce cuando dos o más astros, normalmente planetas o también la Luna, se encuentran en la misma coordenada de ascensión recta, según la longitud este-oeste en el cielo que mide un observador desde la Tierra.

Al igual que todos los eventos astronómicos, siempre se ven mejor en áreas rurales, lejos de la contaminación lumínica de la ciudad.

La última vez que pudieron observarse a estos dos planetas juntos fue en agosto de 2016.

A partir de este lunes, los dos planetas se irán alejando.

