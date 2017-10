El giro inesperado de la próxima historia del Capitán América [Spoiler Alert]

- in Cine

By canal44

El siguiente texto contiene adelantos sobre el cómic Steve Rogers: Captain America recién lanzado en Estados Unidos.

El Capitán América ha sido símbolo del heroísmo estadounidense desde 1941, sin embargo, el primer número del cómic Steve Rogers: Captain America (que salió a la venta en Estados Unidos el 25 de mayo) tiene un giro inesperado que al parecer cambia toda la historia del personaje. En la página final, Rogers pronuncia dos palabras: “Salve Hidra”.

En el primer número de esta nueva versión, que es la primera en la que Rogers comparte la responsabilidad con el superhéroe Falcon, se relata que Hidra, la organización estilo nazi, reclutó a Rogers cuando era niño y que al parecer ha sido un agente encubierto todos estos años.

El giro en la trama sacudió al mundo del cómic y los fans se mostraron horrorizados de que el personaje honorable sea ahora miembro de la organización contra la que ha luchado desde hace 75 años.

“Me muero de risa de las tonterías del nuevo spoiler del cómic deCapitán América; ¿POR QUÉ… HICIERON ESTO?”, tuiteó Gavia Baker-Whitelaw, escritora de la publicación Daily Dot.

“Esto es en realidad la punta del iceberg de una historia más amplia”, dijo Tom Brevoort, director ejecutivo de Marvel Comics a CNNMoney. “La razón más básica por la que lo hicimos es para ver si están poniendo atención y para que los lectores ansíen en próximo número”.

La nueva trama se estuvo desarrollando desde finales de 2014 y, de acuerdo con Brevoort, se trata del verdadero Steve Rogers. “No es un Steve de un universo paralelo, no es un clon, no es un robot, no es control mental”, dijo Brevoort, quien cree que la nueva trama refleja el ánimo actual de los estadounidenses.

“Estamos en medio de una temporada de elecciones primarias muy contenciosas y la gente de todo Estados Unidos se siente dividida en muchos temas”, dijo Brevoort. “Esto se parece mucho, al menos para mí, al zeitgeist del momento”.

Brevoort agregó que Marvel siempre intenta que las historias del Capitán América sean temáticas. “Como el Capitán América está envuelto de los pies a la cabeza en la bandera, tiene un significado más importante, más simbólico que el de muchos de los otros personajes”, dijo. “De forma alegórica deseas que sus aventuras traten sobre la situación en Estados Unidos y en el mundo”.

El Capitán América ha cobrado una mayor popularidad en los últimos años gracias a que ha sido un componente clave del Universo Cinematográfico Marvel de Disney. De hecho, la revelación del cómic ocurrió unos días después del estreno deCaptain America: Civil War, la décima cinta de Disney que ha recaudado miles de millones de dólares.

Aún no se sabe si este nuevo giro en la historia del personaje llegará a la pantalla grande.

“Es una historia más grande de lo que parece”, dijo Brevoort. “Esperamos tenerlo resuelto. Si no, estás hablando conmigo el día en que destruí al Capitán América”.