El Estado Islámico comenzó a usar drones como bombarderos

Militantes de la organización terrorista Estado Islámico empezaron a usar versiones modificadas de drones cuadricópteros ordinarios como una especie de naves bombarderas. Según informó la BBC, con la ayuda de estos aparatos los terroristas han venido lanzando granadas de 40 milímetros a fuerzas del gobierno iraquí. Los terroristas, se pudo conocer, utilizaban esta tecnología para protegerse durante operaciones de las fuerzas de seguridad para la liberación de Mosul.

Los aviones no tripulados son cada vez más comunes y fáciles de adquirir. La razón es su costo relativamente bajo y sus características técnicas, que mejoran constantemente. Hoy un dron del costo de alrededor de mil dólares puede estar en el aire hasta media hora y volar a unos kilómetros del operador. Además, suelen estar equipados con una cámara de video y un sistema de transmisión de imágenes. Su costo los convierte en herramientas avanzadas asequibles para terroristas.

Recientemente, varias agencias publicaron fotos de aviones no tripulados bombarderos derribados por combatientes de la Peshmerga, las mismas que fueron difundidas por la cadena de televisión kurda Rudaw. Para fijar las granadas, los militantes usaron un pedazo de un tubo cortado donde las introducen y sujetan con hilos. El sistema de la cámara fue modificado para que a través de un comando, su activación permitía que caigan las granadas.

En octubre del año pasado, se informó que los militantes del Estado Islámico utilizaban estos aviones no tripulados como “minas voladoras”. Con un dispositivo de este tipo, el 2 de octubre del 2016 fueron asesinados en Iraq dos combatientes kurdos Peshmerga y fueron gravemente heridos dos comandos paracaidistas franceses que los apoyaban. Si bien los comandos lograron interceptar el control del avión no tripulado y evitar su aterrizaje, no lograron prevenir la explosión.

Antes, los militantes del Estado islámico usaban sólo aviones no tripulados para reconocimiento y coordinación de sus operaciones. En el 2014 se supo que los militantes podían estar usando aviones no tripulados dirigidos por radio. También para monitorear territorios y operaciones, los terroristas en ocasiones usaban globos de helio. Estos globos se sujetaban a cámaras capaces de transmitir imágenes mediante la conexión WiFi.

Con Información de Rpp.pe