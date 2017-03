El “enfermo terminal” que se burlaba de sus donantes

Paco Sanz (46) recaudaba fondos para tratarse una rara enfermedad que, según decía en sus emotivos videos, le había causado 2.000 tumores. El dinero lo pedía a través de grabaciones que publicaba en su cuenta de Facebook. Sin embargo, han salido a la luz grabaciones en las que se le observa burlándose de su supuesta enfermedad y de las personas que se solidarizaron con él.

Sanz y sus padres fueron detenidos a principios de marzo en Valencia por los delitos de estafa, blanqueo de capitales y apropiación indebida. La detención estaba vinculada con la petición de dinero para tratar la enfermedad, el síndrome de Cowden, y con el destino real de los fondos recaudados.

“Desde hace años llevo sufriendo el síndrome de Cowden. Esta enfermedad me ha generado cerca de 2.000 tumores. Sin embargo, intento hacer mi día a día lo más normal posible. He agotado mis recursos y los de mi familia para pagar el tratamiento. Las autoridades me ignoran. Hago todo lo posible por salvar mi vida y la única opción experimental está en Estados Unidos”, explica en Facebook.

Lo que hay detrás de sus vídeos es muy diferente y así lo revelan las grabaciones en las que Sanz aparece bromeando sobre las donaciones que recibía e incluso jugando con una sonda hospitalaria. Además, ironiza sobre los términos más apropiados para conmover a su audiencia mientras su madre baila a sus espaldas.

Una portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Madrid confirmó los delitos de los que Sanz es sospechoso y que la investigación que está bajo secreto, informó el diario El País.

Sanz inició su actividad recaudatoria en 2011. Constituyó una ONG, la Asociación Paco Sanz para la Investigación del Síndrome de Cowden España, centrada en recaudar dinero para sí mismo.

El español además contaba con una web, en la que explicaba las formas de hacer llegar las donaciones, por ejemplo comprando su libro “Una vida de sueños, una vida de lucha”. La página incluía una pequeña reseña de Sanz y la fecha en la que le diagnosticaron la enfermedad, 20 de noviembre de 2009.

