El emotivo mensaje de Ashton Kutcher acerca del tráfico de menores

Habló del combate contra la esclavitud moderna, el tráfico y la explotación sexual de menores

En los últimos años el actor Ashton Kutcher ha desarrollado una carrera en el activismo social y la crítica política, a través de su sitio APlus, se encarga de documentar las buenas noticias y también criticar la situación de la sociedad actual.

Hoy por la mañana, Kutcher se presentó en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado en Estados Unidos, donde habló del combate contra la esclavitud moderna, el tráfico y la explotación sexual de menores.

Frente a los senadores, habló de su trabajo en ‘Thorn: Digital Defenders of Children’ como cofundador, un software cuya finalidad es luchar en contra de la explotación sexual de niños a nivel internacional.

El actor mencionó que en muchas ocasiones le han dicho a través de Internet que se dedique su ‘trabajo de día’ [la actuación], sin embargo, el planteó que su trabajo de día es trabajar con Thron y las instituciones pertinentes para lograr la felicidad de las personas, quienes muchas veces son engañadas, violadas y abusadas.

Mi trabajo es como el director y co-fundador de Thorn. Creamo un software que combate el tráfico humano y la explotación sexual de niños. Esa es nuestra principal misión. Mi otro trabajo es ser padre de dos niños, una de dos años y otro sde dos meses. Y como parte de ese trabajo que tomo muy en serio, creo que está en mi defender el derecho de encontrar la felicidad y asegurarme que la sociedad y el gobierno lo defienda también.

Como parte de mi trabajo anti-tráfico he conocido victimas en Rusia, en India, víctimas que han sido traídas desde México, de Nueva York, Nueva Jersey, de todo el país. He estado en asaltos del FBI donde he visto cosas que ninguna persona debería ver. He visto un video donde un niño de la misma edad que mi hija es violado por un estadunidense que era un turista sexual en Camboya.

Después el actor relató el día en que el Departamento de Seguridad Nacional acudió a él y su equipo para atrapar al violador de una pequeña de siete años; y como gracias a Thorn una adolescente de 15 años en Oklahoma regresó a su casa en tan solo tres días, después de ser engañada por un hombre en Internet.

Kutcher citó al senador John McCain como su héroe personal, el cual se encontraba en la sala y quien dijo al actor que ‘era más guapo en sus películas’, a manera de broma.

Esta no es la primera vez que el actor alza la voz en cuestiones políticas, hace algunas semanas cuando el presidente Trump firmó la orden ejecutiva del veto migratorio, Kutcher criticó está decisión y citó que su esposa -la también actriz Mila Kunis- era inmigrante y que sin la apertura de Estados Unidos ella jamás hubiera logrado salir de la Guerra Fría en su país.