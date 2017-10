El emoji de hamburguesa de Google genera un acalorado debate en las redes

El “emoji” de la hamburguesa de Google está incendiando las redes sociales.

Estados Unidos.- La versión en Android muestra el queso debajo de la carne y encima del pan, y aunque esto no es nuevo, el escritor y analista de medios Thomas Baekdal comenzó un debate que se hizo viral durante el fin de semana sobre si el queso debería o no estar encima de la carne.

“Creo que debemos tener una discusión sobre cómo el emoji de la hamburguesa de Google muestra el queso debajo de la carne, mientras que Apple, encima de ella”, tuiteó Baekdal.

Los usuarios de Twitter no esperaron para comentar su posición sobre los acompañantes de la hamburguesa.

“Obviamente, el queso debe encima del a carne”, dijo un usuario.

I think we need to have a discussion about how Google's burger emoji is placing the cheese underneath the burger, while Apple puts it on top pic.twitter.com/PgXmCkY3Yc

“Ambos están equivocados. El queso de Google no es correcto, la lechuga de Apple tampoco. El orden correcto, de abajo hacia arriba, es: hamburguesa, queso, el resto de los ingredientes”, dijo otro usuario en Twitter.

La polémica creció a tal punto que el director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, tuiteó que “dejará todo” lo que tiene que hacer el lunes para participar en el debate, dejando claro que “la gente debe ponerse de acuerdo en la manera correcta de hacerlo”, refiriéndose al orden de los ingredientes de la hamburguesa.

Sin embargo, no se ha hecho ningún cambio.

Compañías como Google y Apple tienen su propia interpretación de los símbolos aprobados por el Unicode Consortium, una organización sin fines de lucro que fija el estándar global para, entre otras cosas, los emojis. Es por eso que los emoji, como el de la hamburguesa, se ven diferentes en dispositivos Apple y en Android.

Recientemente, Android rediseñó sus emojis luego de críticas. A inicios de mes, Apple adelantó los cientos de nuevos emojis que estaría a punto de crear, entre ellos, opciones neutrales en género, una caja china para llevar comida y un erizo.

The burger emoji battle is fun, but let's take a moment to point out that Microsoft is the only one that gets it completely right pic.twitter.com/csKiLwL3OK

— Rich Woods (@TheRichWoods) 29 de octubre de 2017