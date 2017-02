El Divo de Juárez Juan Gabriel pudo librar la muerte, según su nuera (VIDEO)

ESTADOS UNIDOS.- Simona Aguilera, la nuera de Juan Gabriel reveló detalles previos al deceso del Divo de Juárez, en los que destaca que él pudo librar la muerte.

En entrevista para “Suelta la sopa”, la esposa de Iván Aguilera, confesó que fueron alertados sobre el estado de salud del cantante, sin embargo, no se tomaron las decisiones adecuadas.

“Llega una llamada de los miembros de seguridad de mi suegro y le dijeron- a Iván Aguilera- que Juan Gabriel no estaba bien y necesitaban llamar a una ambulancia”, comenzó el relato, Simona.

“Mi suegro estaba con tres personas, no quiero decir los nombres; nosotros pensamos que ellos lo iban a cuidar, en el momento que el más necesitaba, no tomaron decisiones buenas (…) no entendemos porque nadie nos dijo que él no se sentía bien”, contó la nuera de Juan Gabriel.

Finalmente, dijo que aunque al Divo no le gustaban los hospitales, debió ser atendido en un nosocomio.

“Es cierto que a él no le gustaba los doctores (…) ¿a quién le gusta?; pero si tu ves a alguien que no se sienten bien, ¿por qué no llamas a la ambulancia? o a nosotros para tomar las decisiones?”, enfatizó.