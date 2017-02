El boxeo es el mejor deporte para ponerte en forma

Es más viejo que el sol, pero el boxeo -cosas que pasan- se ha puesto de moda. Nada de Cassius Clay (Muhammad Ali) ni Mike Tyson, ahora el boxeo es conocido por los puños de celebridades como Bradley Cooper o la sexy Gigi Hadid.

Y razones no le faltan, pues este deporte aporta múltiples beneficios tanto físicos como mentales. El diario The Economist reveló que el boxing es la actividad que te ayuda a ponerte en forma en tiempo récord. Según estadísticas de la British Heart Foundation y la Sports and Fitness Industry Association, practicarlo durante unos 30 minutos podría quemar hasta 500 calorías.

Y además de todo, divertido. ¿A poco no, Ali?

Nos atrevemos a decir que el boxeo es tan terapéutico como un día frente al mar. Y es que lo mejor de todo es que te pone en forma y te acerca al físico que siempre estabas buscando. El boxing está por encima de actividades físicas como correr, ocupando el primer puesto como la más vigorosa y energética.

¿Estás pensando en darle una oportunidad? Toma en cuenta estos consejos.

1. Utiliza ropa cómoda con la que puedas moverte fácilmente y no tengas que estar ajustando.

2. Tus tenis deben ser flexibles y con la suela delgada. (Los de correr no son opción).

3. Siempre utiliza guantes, pueden ser envolventes o profesionales.

4. No lo practiques si no tienes experiencia. Necesitas un entrenador o la supervisión de un profesional.

5. Asegúrate de comer proteínas y carbohidratos antes y después de una sesión, pues tu cuerpo perderá agua, minerales y energía a través de tanto sudor.

La pregunta del millón: ¿Dónde practicarlo? Si vives en la Ciudad de México, te recomendamos visitar La Vieja Guardia (ubicado en Paseo de las Palmas esquina con Anillo Periférico), un gimnasio especializado en este deporte a cargo de Jorge Lacierva -experimentado boxeador- que te motivará a dar todo tu esfuerzo y lo mejor de ti. Los entrenadores (Paquito, “Paredes“, Freddy, entre otros) empiezan sus rutinas con salto de cuerda, ejercicios de coordinación y agilidad física y actividades con pelotas con peso. La sesión culmina con golpes, ya sea con punching bags, manoplas o en el mismo ring.

Ahora bien, si vives en Estados Unidos, las opciones son Gotham Gym (Nueva York), City Of Angels (Los Ángeles) y HIT Fit SF (San Francisco).

¿Ya te animaste a probarlo?