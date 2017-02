El Bebé que murió en guardería presentó reflujo y falta de atención

MÉXICO.- La muerte del bebé de diez meses en una estancia de la delegación Coyoacán se debió a un episodio de reflujo y a la falta de atención de sus cuidadores.

La necropsia del Instituto de Ciencia Forenses (Incifo) advierte que la causa fue “asfixia por sofocación en su variedad de paso de contenido gástrico a vías respiratorias”.

Antonio González, padre del pequeño Alan, informó que el pasado martes su cuñado llevó al bebé a la guardería El Mundo del Saber, en Cerrada Tehuixtla 39, colonia CTM Culhuacán, y horas después llamaron para decirle que algo estaba mal.

“Cuando llego me entero que a mi bebé lo habían dejado en un consultorio; no sé si la maestra, la directora Irene; no sé si fue ella y nomás me lo dejó y se fue. No esperó para decirme qué había pasado con mi niño, cuando llegué mi bebé ya había fallecido”, explicó el padre.