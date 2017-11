El asesino de John Lennon cree que ya fue ‘perdonado por Jesús’

Mark Chapman escribió una carta hace doce años en la que aseguró haberse redimido de sus pecados.

Estados Unidos.- Mark Chapman, responsable de la muerte del ex Beatle John Lennon, lleva más de 30 años encerrado en una penitenciaría de Estados Unidos como resultado del brutal asesinato que perpetró en diciembre de 1980 a las afueras del edificio Dakota de Nueva York, donde esperó a que el intérprete y su esposa Yoko Ono volvieran a casa para dispararle hasta cinco veces en la espalda.

A pesar de la innumerables ocasiones en que se le han negado sus peticiones de libertad condicional, un recurso al que lleva acudiendo sin éxito desde el año 2000, el asesino está convencido -como dice la publicación de una carta que habría escrito en 1992- de que ya ha encontrado el perdón divino tras redimirse de alguna forma del “terrible crimen” perpetrado hace tres décadas.

“Jesús es real, es una persona de verdad a la que he tenido el honor de conocer. Jesús lo es todo para mí, y me he ido percatando de ello durante todo este tiempo que he pasado en Attica [una de las cárceles en la que ha estado recluido]. Él decidió morir para que nuestros pecados, incluidos los míos, pudieran ser perdonados”, reza la primera parte de una misiva en la que, a continuación, Chapman entona el ‘mea culpa’ para mostrar su más profundo arrepentimiento ante lo ocurrido.

“Hace doce años, disparé y asesiné a la superestrella del rock John Lennon, el que fuera parte de los Beatles. Déjame decir aquí que fue un crimen y una ocurrencia terrible, un hecho que jamás olvidaré”, escribió antes de revelar que había escrito incluso un libro sobre tan fatídica experiencia que pretendía sacar pronto al mercado.

De momento se desconoce quién es el destinatario de esta carta, ya que en ella Chapman solo se refiere a su interlocutor como Michael y no ofrece detalle sobre la naturaleza de la relación que les une.

Por su parte, el anterior dueño del documento, el coleccionista Eric Holler, tampoco ha sido capaz de proporcionar demasiada información de contexto sobre este personaje, aunque ya ha confirmado que este artículo se ha vendido ya a través de su página web ‘Serial Killers Ink’ por una importante suma de dinero.

“Obtuvimos la carta a través de un ciudadano anónimo, que aseguró haber intercambiado varias cartas con Chapman. Nunca he estado en contacto directo con Chapman, pero puedo decir que la carta se vendió en menos de una hora y a un precio muy atractivo. Me encantaría conseguir más cartas de Chapman porque se venden extremadamente bien”, ha asegurado Holler, cuya página está especializada en objetos de valor pertenecientes a históricos asesinos en serie, al diario británico Daily Mirror.

