“El Apio Quijano” de Kabah ¡presume cuerpazo!

El cantante cuenta los secretos que lo llevaron a obtener el atractivo resultado

El integrante de Kabah, Héctor El Apio Quijano, se encuentra más que feliz luciendo su cuerpazo después de haberse sometido a extremas rutinas de dietas y ejercicios.

El ahora galán de 39 años, revela en entrevista para TV Notas sus secretos con los que está haciendo suspirar a sus fans:

“Empecé a darme cuenta de que mi cuerpo no tenía volumen, y no me gustaba. En verdad, nunca me llamó la atención hacer pesas, pero fue gracias a ellas que obtuve buenos resultados”.

Confiesa que siempre ha sido flaquito, y que en realidad no le gustaba serlo,“llegué a pesar 56 kilos, y me veía sumamente delgado, después me solté y subí a 68; ahora estoy en 65, lo cual se debe a que me he esforzado en aumentar masa muscular”.

Pero fue gracias a la pesas y a su dieta baja en carbohidratos que empezó a lucir atractivo, y el ejercicio se convirtió para él en una disciplina: “ahora voy seis días por semana al gimnasio, hago cardio y pesas”.

Foto: TV Notas

“Todo comenzó cuando mi hermana Federica me vio cambiándome y me dijo: ‘güe&, tienes un súper cuerpazo, ¿por qué no sales y lo muestras cuando cantemos el tema ‘Al pasar’?’, y lo hice”.​

Es así como ahora el cantante presume sus músculos en redes sociales, y afirma que se siete muy seguro de sí mismo, no cabe duda que su autoestima ha aumentado gracias a su esfuerzo por cambiar su estilo de vida.

Con información de TV Notas.