El año nuevo traerá el acercamiento de un cometa

Prepárate para pedir un deseo porque el cuerpo celeste comenzará a ser visible a mediados de enero

Existe una buena oportunidad de que llegue a ser visible con unos buenos binóculos, aunque no podemos estar seguros porque el brillo de un cometa es notoriamente impredecible

Aquellos que deseen observarlo deberán orientar sus instrumentos hacia el oeste, justo después del anochecer. Para ver mejor el cometa, que se encontrará a la izquierda de la Luna creciente, se recomienda alejarse un poco de la contaminación lumínica de las ciudades.

Así, se espera que el cometa sobrepase los primeros días de enero un brillo de magnitud +10 (visible con prismáticos) y para mediados del mismo mes se espera que alcance su brillo máximo, por lo que podrá ser visible a simple vista.

Pero cabe aclarar que el acercamiento de este cometa no es para que nos atemoricemos con un nuevo “fin del mundo”, pues C/2016 no representa ningún peligro. En realidad se encuentra a 140 millones de kilómetros de distancia, por lo que no hay posibilidad de que la gravedad de la Tierra lo atraiga.

En su estado más brillante, C/2016 pasará a través de las constelaciones Cazador de Serpientes y Sagitario.