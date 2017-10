El 99% del cáncer de mama se cura si se trata a tiempo

- in Belleza

By canal44

El 99 por ciento del cáncer de mama se cura si es diagnosticado y tratado en etapas iniciales, de ahí la importancia de un diagnóstico oportuno, lo cual se logra mediante estudios de mamografía con avanzada tecnología, de la cual dispone República Dominicana.

Así lo asegura el doctor Marcel Morel, fundador y presidente la Fundación Diagnosis, con sede en Santiago, quien cada año desarrolla programas de educación y atención dirigidas a la prevención del Cáncer de Mama.

Al ser octubre, el mes que se dedica a crear conciencia sobre esta causa, el doctor Morel visitó la redacción de Listín Diario, para instar a la mujer dominicana a someterse a chequeos rutinarios de mamografía, ya que ha demostrado que es de alta importancia para reducir la mortalidad por cáncer de seno.

Explica que si la mujer tiene un riesgo promedio de padecer cáncer de seno, que es aquella que no tiene ninguna sintomatología de alerta como una masa, dolor, secreción; lleva una vida sana y no tiene historia familiar o genética, debe hacerse la mamografía cada año, después de los 40 años hasta los 60 años. No obstante, agregó, si es una mujer de alto riesgo, entonces debe realizarse ese estudio a partir de los 25 años.

El radiólogo especializado en mamas recuerda que este tipo de cáncer lo fundamental es detectarlo a tiempo, antes de que se pueda palpar mediante autoexamen, y que en eso juega un papel fundamental la mamografía con tecnología tridimensional 3D o tomosíntesis, que permite una visión completa del seno, equipos que existen en varios centros de salud del país, especialmente Santo Domingo y Santiago.

Esa avanzada tecnología, explicó, incluye además de la mamografía tradicional, otras visiones y aumenta la sensibilidad del examen en un 50 por ciento, lo que implica ver las lesiones más pequeñas, es más cómodo, no es doloroso y da mucha más información.

Recordó que el 35 por ciento de los tipos de cáncer que afectan a la mujer es de seno y que cada vez se diagnostica en mujeres más jóvenes.

Dijo que hay una gama de tratamiento extensa que garantizan la curación, pero para eso se necesita el diagnóstico temprano.

Jornada

Dijo que este mes, al igual que otros años anteriores, la Fundación Diagnosis y el Centro Médico Diagnosis junto a la Corporación Zona Franca de Santiago, realizarán una jornada de educación y detección de cáncer de mama denominada “Porque te Quiero” en la que se evaluarán 3,000 mujeres que trabajan en dicha zona.

Explicó que esas mujeres son sometidas a estudios gratuitos, lo que permite además de brindarle atención preventiva, contar con estadísticas reales sobre esta enfermedad.

Dijo que además de la buena tecnología es importante contar con buenos médicos que puedan interpretar las informaciones, de ahí la necesidad de que en el país se continúe fortaleciendo la formación de radiólogos. Además entiende fundamental que se pongan en marcha políticas de salud dirigidas a la educación y la prevención.

En torno a la mamografía 3D, señaló que ese tipo de estudio es un poco más costoso, pero que la parte que incluye la mamografía es cubierta por las ARS a través del Plan de Servicios de Salud.

Más de 5 mil mujeres son diagnosticadas cada año

Cada año alrededor de 5 mil 200 mujeres dominicanas son diagnosticadas con cáncer de mama, con el agravante de que más del 70% por ciento de los casos se detecta en etapa avanzada cuando la cura se dificulta y se producen más muertes.

La afirmación es de la directora del Instituto Nacional de Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares (INCART), doctora Catalina González Pons, quien aseguró que cada vez son más las mujeres menores de 40 años que son diagnosticadas con la enfermedad.

Al conmemorarse en octubre el Mes de la lucha contra el cáncer de Mama, la oncóloga sostuvo que a ese cuadro se suma que en países en vías de desarrollo como la República Dominicana mueren más mujeres que en naciones desarrolladas.

“No hay estadísticas dominicanas sobre cáncer, pero pensamos que podemos tener una incidencia de cerca de 30 mil nuevos cánceres cada año, de los cuales un 65 por ciento, correspondientes a casi 20 mil, afectan a mujeres y de [estos, el 26 por ciento son cáncer de mama; por eso podemos decir que estamos teniendo cerca de 5,200 mujeres con cáncer de mama cada año.”, comentó.

Dijo que en el caso de mujeres jóvenes hay también un tema. “Hemos visto un aumento del cáncer de mama en mujeres jóvenes, lo que ha llevado a instituciones a cambiar sus políticas de prevención del cáncer de mama debido a la incidencia de un 10 a 12 por ciento de la enfermedad en mujeres menores de 40 años”, aseguró.

Indicó que entre los factores de riesgos están la vida sedentaria, alimentación inadecuada y hábitos de vida no saludables, que ocasiona aumento de la grasa corporal y otros factores pre disponentes a la enfermedad, lo que junto a las dificultades para el acceso a un diagnóstico temprano y a los tratamientos modernos, provocan esta divergencia.

Describió que las posibilidades de contraer cáncer aumenta con la edad y en la mama se registra un pico de incidencia entre los 50 y 64 años de edad.

Manifestó que en países en vías de desarrollo se curan el 70 por ciento de todos los cánceres sin importar la etapa en que sea diagnosticado, debido a diagnósticos tempranos y manejo clínico adecuado.

Sin embargo, en naciones como República Dominicana ocurre lo contrario.

“Se muere el 70 por ciento y solo un 30 podría llegar a curar”, puntualizó la oncóloga y directora del INCART.

Acceso a tratamientos

Comentó que estas diferencias tienen también que ver con el acceso a los tratamientos.

“La gran mayoría de los medicamentos de cáncer son de alto costo y muchos de ellos no están bajo la coberturas de las ARS o son suspendidos cuando la paciente agota su disponibilidad de fondos”, precisó.