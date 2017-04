El 2016 pasará a la historia climática como el año más caluroso

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió hoy que ante los repetidos récords mensuales de temperatura del mundo que se han ido acumulando a lo largo del año, 2016 pasará a la historia climática como el más caluroso.

En su reporte preliminar anual, el organismo dependiente de las Naciones Unidas (ONU) destacó que la temperatura media del planeta entre enero y octubre pasados fue 1.2º C (grados centígrados) superior a las temperaturas récords registradas durante el año 2015.

“Si se confirma que 2016 es el más cálido, el siglo XXI contará con 16 de los 17 años más cálidos registrados desde que hay mediciones, a finales del siglo XIX”, destacó la OMM en su informe, presentado este lunes en el marco de la Cumbre del Clima de la ONU que se celebra en Marrakech.

En un comunicado, difundido en su página en Internet, la Organización precisó que las temperaturas globales de enero a septiembre de 2016 han sido aproximadamente 1.58°C, por encima de la media de 14° C para el período de referencia 1961-1990 utilizado como base por la OMM.

De acuerdo con Notimex, las temperaturas se dispararon en los primeros meses del año debido al potente Fenómeno del Niño, que se produce cada cinco años en promedio, debido a una intensificación de las corrientes cálidas del Océano Pacífico.

“Indicadores de cambio climático a largo plazo también están rompiendo récord. Concentraciones de gases de invernadero en la atmósfera continúan aumentando a nuevos registros. Hielo del Mar Ártico se mantuvo en niveles muy bajos, especialmente al inicio de 2016”, agregó.

La OMM explicó que el calor de las aguas del Océano Pacífico impulsó el fenómeno del Niño, contribuyendo al blanqueamiento de arrecifes de coral y aumento del nivel del mar por encima del promedio.

El evento más mortífero hasta ahora en el año 2016, recordó el organismo, ha sido huracán Matthew, que provocó la emergencia humanitaria de Haití desde el terremoto de 2010.

Durante todo el año, condiciones climáticas extremas llevaron a considerables pérdidas socio-económicas en todas las regiones del mundo, subrayó.

“Otro año. Otro registro. Las altas temperaturas que vimos en el año 2015 están listos para ser golpeados en 2016”, indicó en el comunicado el secretario general de la OMM, Petteri Taalas, y advirtió que el calor del calentamiento global continuará.

En partes del Ártico de Rusia, agregó, las temperaturas fueron de 6° C a 7° C por encima de la media a largo plazo. Muchas otras regiones árticas y sub-árticas en Rusia, Alaska y Canadá del noroeste eran por lo menos 3° C por encima de la media.

Taalas explicó que por el cambio climático, ha aumentado la ocurrencia y el impacto de eventos extremos, como olas de calor e inundaciones, que cada vez son más regulares, y el aumento del nivel del mar, que aumenta las mareas de tormenta asociadas con ciclones tropicales.

“La OMM trabaja para mejorar el control de las emisiones de gases de efecto invernadero para ayudar a los países a reducir”, señaló Taalas, tras agregar que al mejorar las predicciones del clima en escalas de tiempo de semanas a décadas se ayudará a la agricultura, el agua, salud y la energía a futuro.

Hay una gran necesidad de fortalecer la alerta temprana ante desastres y capacidades de servicio de clima especialmente los países en desarrollo. “Esto es una manera poderosa para adaptarse al cambio climático”, destacó.

El reporte final de OMM sobre el clima global de este año se conocerá en los primeros días de 2017 y por primera vez incluirá una evaluación sobre las consecuencias humanitarias, que de acuerdo con la ONU, provocan el cambio climático.

Con Información de Sipse.com