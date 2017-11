Eiza González presume candente baile

Eiza González muestra sus dotes como bailarina de salsa con unos jeans negros ajustados y una playera de los Dodgers de los Ángeles.

México-.La actriz mexicana, Eiza González, bailó de forma candente una salsa con unos ajustados jeans y una playera de los Dodgers de los Ángeles, ya que asistió al partido de su equipo favorito.

La mexicana traía puestos unos ajustados jeans en color negro y dejó claro que para bailar salsa luce muy sensual. Eiza González es fanática de los Dodgers, ya que radica en Los Ángeles, donde ha tenido la oportunidad de obtener papeles en Hollywood.

Eiza compartió una fotografía en Instagram de un mechón de cabello, el cual puso en evidencia su más reciente cambio de “look”. Sus seguidores no tardaron en impactarse y cuestionar cómo lucía con el cabello corto la actriz de 27 años.

Ante los cuestionamientos de sus seguidores, prosiguió con subir una imagen con su nueva apariencia. Además, sus seguidores pusieron bajo sospecha un atuendo ajustado en un vuelo hacia Vancouver, donde filmará su próxima película, pues se le ve con una delantera más pronunciada, lo cual hizo suponer que había entrado al quirófano para aumentar unas tallas más sus pechos.

Vancouver Airport and the paparazzi’s always on top of me 😜 pic.twitter.com/SrffxGKa6V

— Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusicapvt) 10 de octubre de 2017