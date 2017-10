EEUU atacará a “MS-13” con las mismas armas que usó contra Al Capone

La “Mara Salvatrucha” será a partir de ahora una prioridad de los diversos grupos de trabajo encargados de combatir a los “narcos” y el crimen organizado.

Estados Unidos.- Al continuar su campaña para desmantelar a la pandilla “MS-13”, el fiscal general, Jeff Sessions, dijo este lunes que el Departamento Justicia desplegará contra ese grupo delictivo las mismas armas que usó contra Al Capone y que utiliza contra narcotraficantes y el crimen organizado.

“La MS-13 amenaza la vida y bienestar de cada familia y cada vecindario que infesta”, y por eso el Departamento de Justicia la ha designado formalmente como una prioridad, dijo Sessions ante la conferencia anual de la Asociación International de Jefes de Policía (IACP) en Filadelfia (Pensilvania).

