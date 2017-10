Eduardo Yáñez, podría ir a la cárcel, tras agresión en EU

Aunque el actor ya de disculpó, aseguran que abren una investigación sobre el acto violento cometido por parte de Yáñez hacia un reportero de Univisión.

EU-.De acuerdo a reportes de distintos medios de comunicación, la Policía de Los Ángeles abrió una investigación sobre el golpe que le propinó el actor al reportero Paco Fuentes, la noche del martes en una alfombra roja en Los Ángeles.

El portal TMZ reseña que la investigación está incompleta, pues falta que el periodista ratifique la denuncia para que oficialmente la fiscalía determine los cargos contra Yáñez, que podrían llegar ser de hasta seis meses de prisión y una multa económica.

“No hay ninguna justificación. Terminamos en el hospital, unos compañeros llamaron a las autoridades, dieron parte, a mí lo que me interesaba era revisarme médicamente, me sentía caliente, realmente no me encontraba apto para tomar una decisión en cuanto a mi salud, tenía que ir al médico, el impacto fue en el ojo y en el oído”, expresó Fuentes en el programa El Gordo y la Flaca, de la cadena para la cual trabaja.

Sobre lo sucedido, Eduardo expresó a través de su cuenta de Twitter una disculpa por “la bofetada”.

“Quiero pedir una sincera disculpa al público y a la persona afectada por mi acción. No fue la correcta. Mi vida personal no está a la venta”, escribió el protagonista de telenovelas como “Fuego en la Sangre”.

Decenas de usuarios de la red social lo criticaron por su respuesta. Y Yáñez se enganchó con otro periodista, Jorge Ramos, quien lamentó el acto de violencia.

“Si es que ustedes son intocables”, le respondió Yáñez a Ramos.

Eugenio Derbez, quien estaba al lado de su colega cuando ocurrió la agresión, justificó la reacción de Yáñez.

“Lo vi venir, por eso me estaba distrayendo porque sabía que iba a acabar en pleito y se iban a gritar. Lo vi venir claramente, pero nunca me imaginé que en golpe.

Eugenio Derbez y su esposa Alessandra presenciaron el momento de la agresión. Foto: captura de pantalla

“El reportero estaba, perdón la palabra, jode y jode. Eduardo en varias ocasiones le dijo que no quería hablar de su vida personal. El otro le hacía preguntas muy incisivas, me di cuenta que eran con ganas de molestar”, comentó Derbez en entrevista.

El golpe del actor al reportero se dio luego de que éste le lanzara varias preguntas sobre su hijo Eduardo Yáñez García, quien ha tachado a su padre de adicto y violento.

“Univision Noticias exige respeto a la integridad física de sus reporteros y expresa su total desaprobación de cualquier tipo de violencia en contra de los mismos. La censura y los actos de violencia contra de cualquier periodista son reprochables sin importar su fuente”.

Fuente Debate