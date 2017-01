Ed Sheeran anuncia su regreso a la música tras un año de descanso

Tras varios años de éxito, el cantante británico Ed Sheeran decidió retirarse de la música por un tiempo y el pasado 30 de diciembre decidió volver a las pistas asegurando que se viene el mejor disco que haya hecho.

Así informó el retiro a través de su cuenta de Instagram en 2015:

“Hola a todos. Me tomaré un break de mi teléfono, correos electrónicos y todas las redes sociales por un tiempo, he tenido un viaje tan maravilloso en los últimos cinco años, pero me encuentro viendo el mundo a través de una pantalla y no a través de mis ojos, así que me tomaré esta oportunidad de no tener que estar en ningún lado o tener que viajar por el mundo para ver todo lo que me he perdido. A mi familia y amigos, si me aman entenderán que me desintoxique un poco, a mis fans, el tercer álbum está en camino y es lo mejor que he hecho hasta ahora. Nos vemos el próximo otoño, y gracias por ser tan maravillosos”.

55 semanas exactas después de esa publicación, el pelirrojo reapareció en redes sociales dando algunas pistas de lo que se viene para el 2017.

Seguir Ed Sheeran ✔@edsheeran Hello 2017…

266.456266.456 Retweets

487.241487.241 me gusta

Sin embargo, aún no hay certezas sobre qué es lo que se viene para el próximo viernes 6 de enero. Las primeras especulaciones apuntan a que podría ser un disco o un single cuyo nombre podría interpretarse como “División” o algo parecido, ya que en el clip se ve cómo se forma un signo de división (÷), lo que haría sentido pensando en darle continuidad a la temática de sus discos anteriores “+” y “x”.

Además, publicó un video en el que se lee “cuando tenía seis años me quebré una pierna”:

Estas fueron otras de las enigmáticas publicaciones del cantante en redes sociales: