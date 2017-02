Dúo mexicano Jesse y Joy lanza primer álbum bilingüe

“Nos da un gran orgullo escuchar nuestras canciones en la radio en diferentes países y ser presentados como ‘el dúo de hermanos de México’”, agregaron.

El disco contiene 12 temas: “Echoes of Love”, “More Than Amigos”, “Espacio Sideral”, “Dueles (Spanish version of Helpless)”, “Run”, “No Soy Una De Esas” (con Alejandro Sanz), “La de La Mala Suerte”, “Here I Go”, “Un Besito Más”, “Llegaste Tú”, “Little Drops of Love” y “¡Corre!”.

Los hermanos han sido invitados a la edición número 59 de los premios Grammy, que se llevará a cabo en el Staples Center de Los Ángeles, el próximo 12 de febrero.