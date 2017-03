Dulce se somete a una cirugía de labios

La cantante señaló que no le gustan las cirugías.

A raíz de inyectarse colágeno en el pasado; Dulce visitó su cirujano para someterse a una cirugía de labios y retirarse la sustancia.

“Sí, fue una cirugía de labios para sacarme una cosa que me habían inyectado, nada más; me inyecté colágeno hace algunos años y ya me lo sacaron, eso es todo”.

La intérprete aseguró que ella no necesita de cirugías plásticas, pues dice estar muy feliz con lo que la genética le dio.

“Las cirugías no me gustan, me dan mucho miedo, nunca he necesitado bisturí… yo me acepto como soy porque me ha ido muy bien, pasan los años y yo estoy igualita, hay muchas que te puedo enseñar su foto y ya no se parecen”, confesó.

Por otra parte, la cantante confesó que se encuentra en varias propuestas de trabajo, entre las cuales destaca la grabación de dos temas musicales inéditos y la nueva posibilidad de presentarse en el

Con informaci´ón del Diario Basta!