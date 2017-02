Duelo de reggaetoneros: J Balvin contra Maluma

Suena en todo momento y cada uno de sus temas se convierten en éxitos. J Balvin, quien hace días le escribió “hermosa” a Candelaria Tinelli, no para de romper corazones y sus melodías ayudan a sus fanáticos a alegrar sus días. En esta ocasión, el artista realizó declaraciones sobre el ámbiente reggaetonero y también habló de su contrincante musical, Maluma.

“Mis letras son sexys, pero no vulgares. No hay necesidad de hacer música vulgar. Mi idea es llegarle a todo el público. Sin discriminar ni raza ni edad. Un niño puede escuchar las letras y que él y el padre de familia se sientan cómodos. Saben que mi mensaje no va a ser nada negativo. Cada quién verá cómo hace su propia versión. Hay a algunos a los que les van a creer y a otros que no. A algunos les queda medio raro. No puedo decir quién no me gusta. Me gusta Shakira haciendo reguetón, suena muy bien. La que hizo con Maluma, ‘Chantaje’, me gusta”, dijo en una entrevista a Clarin.

En 2015 hubo un acercamiento de los ídolos y con una foto dejaron atrás los problemas:

“3 horas de buena conversación @maluma PA LANTE!!”

Y y el joven Maluma escribió: “Adiós las malas vibras…. Esto es COLOMBIA. @jbalvin“.