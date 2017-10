DT del Barcelona evita hablar sobre independencia de Cataluña

Ernesto Valverde optó por centrarse en el compromiso que sostendrán ante Athletic de Bilbao, su anterior conjunto.

México.- Luego de que el parlamento de Cataluña declara la independencia de la región, Ernesto Valverde, entrenador del Barcelona, eludió pronunciarse en torno a este trascendental hecho, pues, por ahora, prefiere concentrarse en el próximo partido que su equipo disputará ante Athletic de Bilbao el próximo sábado.

“Nosotros nos centramos en la cuestión deportiva, cada uno tiene su responsabilidad (dentro del Barça), en mi caso soy el entrenador del Barcelona e intentaré que mi equipo gane”, dijo Valverde, quien se reencontrará con sus ex en calidad de visitante.

Asimismo, el llamado ‘Txingurri’ advirtió que ha seguido de cerca el complejo proceso catalán “como todo el mundo y con mi propia opinión, pero me gustaría que nos centráramos en la cuestión deportiva”.

La tarde de este viernes el parlamento catalán realizó la declaratoria para que dicha localidad se separe de España. Sin embargo, el estado ibérico está dispuesto a intervenir en aras de que la región no sea independiente.

Por otro lado, Valverde recomendó no discutir sobre supuestos tras ser cuestionado sobre cómo sería La Liga sin el Barcelona, puesto que aún resta mucho para que el asunto sea esclarecido.

“Eso todavía no ha sucedido y estamos hablando de supuestos, me parece muy bien que se hagan elucubraciones, pero a mí no me corresponde hacer elucubraciones sino hablar sobre la realidad, la realidad es que tenemos mañana un partido de la Liga y que lo intentaremos ganar”, afirmó.

Fuente SDP