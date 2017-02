Donald Trump pronostica un triunfo de los Patriotas

ESTADOS UNIDOS.- Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, pronosticó que los Patriotas de Nueva Inglaterra ganarán el Super Bowl LI.

En entrevista transmitida por el Fox, Trump dijo que le cae muy bien Bob Kaft, dueño de los ‘Pats’; Bill Bellichick, entrenador en jefe; y que Tom Brady es su amigo.

El también empresario destacó que Brady es un ganador y Bellichick es un gran entrenador y aunque el otro equipo es muy bueno, Nueva Inglaterra no tiene la presión porque ya ha estado ahí y lo ha ganado.

“Mi pronóstico es que los Patriots van a ganar por ocho puntos”, declaró Trump.

Hay que recordar que Tom Brady ha sido muy criticado por la amistad que mantiene con Donald Trump.

Enjoy the #SuperBowl and then we continue: MAKE AMERICA GREAT AGAIN!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 de febrero de 2017