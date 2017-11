Donald Trump dice que sospechoso de atentado obtuvo residencia a través de la Lotería de Visas

Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, culpó al sistema de Lotería de Visas de Diversidad y a su impulsor, el líder de la minoría en el Senado, Charles E. Schumer, por permitir que el presunto atacante terrorista de Nueva York ingresara al país.

“El terrorista ingresó a nuestro país a través del llamado ‘Programa de Lotería de Visas de Diversidad’, una belleza de Chuck Schumer. Quiero basarme en el mérito”, escribió Trump esta mañana en su cuenta de Twitter.

The terrorist came into our country through what is called the “Diversity Visa Lottery Program,” a Chuck Schumer beauty. I want merit based. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 de noviembre de 2017

“Estamos luchando duro por la inmigración basada en méritos, no más sistemas de lotería demócrata. Debemos ser MUCHO MÁS DUROS (y más inteligentes). @foxandfriends (sic)”, sostuvo el mandatario en su segundo tuit, seis minutos más tarde.

We are fighting hard for Merit Based immigration, no more Democrat Lottery Systems. We must get MUCH tougher (and smarter). @foxandfriends — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 de noviembre de 2017

Trump basó sus mensajes en los informes no oficiales sobre la identidad del atacante, a quien presuntamente se identificó como Sayfullo Saipov, de 29 años. El sospechoso habría ingresado a Estados Unidos legalmente en 2010, según funcionarios que requirieron anonimato, de acuerdo con The Associated Press.

El agresor arremetió a bordo de una camioneta contra la gente que avanzaba por una vía para bicicletas cerca del monumento conmemorativo por los atentados del World Trade Center en septiembre de 2001, en Nueva York, ataque que dejó un saldo de ocho muertos y al menos 11 heridos hasta el momento, informaron las autoridades.

“’El senador Chuck Schumer ayuda a importar los problemas de Europa’, dijo el coronel Tony Shaffer. ¡Vamos a detener esta locura! @foxandfriends”, publicó Trump en un tercer tuit sobre el tema, citando los comentarios que en el pasado realizó el ex oficial de la CIA.

“Senator Chuck Schumer helping to import Europes problems” said Col.Tony Shaffer. We will stop this craziness! @foxandfriends — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 de noviembre de 2017

“Senator Chuck Schumer helping to import Europes problems” said Col.Tony Shaffer. We will stop this craziness! @foxandfriends — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 de noviembre de 2017

Pocas horas después del ataque y conforme surgieron detalles sobre la posible identidad del agresor, diversas personalidades de extrema derecha y medios informativos replicaron una historia de ABC7, que informaba que Saipov había llegado a Estados Unidos desde Uzbekistán gracias a la Lotería de Visas de Diversidad, versión que no ha sido confirmada por una fuente oficial.

Dicho programa del Departamento de Estado existe desde hace más de 20 años y ofrece un número limitado de visas (50,000 este año) a personas de países que tienen relativamente poca inmigración a Estados Unidos.

Schumer, actual senador demócrata por Nueva York, desempeñó un papel clave en la elaboración del programa en 1990. Sus propuestas finalmente se convirtieron en parte de un paquete de inmigración más amplio que fue aprobado por el Congreso en una votación bipartidista y firmado por un presidente republicano, recordó The Washington Post.

Con Información de Mundo Hispano