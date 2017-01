Donald Trump ataca de nuevo a México ¨México se ha aprovechado de los Estados Unidos, ya fue suficiente

ESTADOS UNIDOS.- El presidente estadounidense, Donald Trump, insistió en que México se ha “aprovechado” de EU. a través de “enormes déficit comerciales” y “poca ayuda” fronteriza, en plenas tensiones bilaterales por la construcción de un muro entre ambos países.

“México se ha aprovechado de EE.UU. durante demasiado tiempo. Enormes déficit comerciales y poca ayuda en la muy débil frontera deben cambiar, AHORA”, señaló Trump en su cuenta personal de Twitter, su plataforma favorita para lanzar sus mensajes.

Mexico has taken advantage of the U.S. for long enough. Massive trade deficits & little help on the very weak border must change, NOW!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 de enero de 2017