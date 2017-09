Donald Trump acusa a Facebook de ser ‘anti-Trump’

Donald Trump arremete contra Facebook y critica su papel en la campaña presidencial

Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que Facebook era una entidad “antiTrump”.

El mandatario estadounidense cuestionó el papel de la citada red social durante la campaña presidencial de 2016.

“Facebook siempre fue antiTrump. Las redes sociales siempre fueron antiTrump”, dijo el máximo representante de la Casa Blanca en Twitter.

Estas declaraciones se producen en medio de las investigaciones en curso sobre la presunta interferencia rusa en las pasadas elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Recientemente el ‘Washington Post’ informó de un aviso personal de Barack Obama al presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, sobre la existencia de noticias falsas en esta red social.

Según el reporte, piratas vinculados a los servicios secretos de Moscú habían empezado a crear falsas cuentas de Facebook en junio de 2016 para adquirir anuncios destinados a incrementar las tensiones políticas en EE.UU.

Facebook was always anti-Trump.The Networks were always anti-Trump hence,Fake News, @nytimes (apologized) & @WaPo were anti-Trump. Collusion?

..But the people were Pro-Trump! Virtually no President has accomplished what we have accomplished in the first 9 months-and economy roaring

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 de septiembre de 2017