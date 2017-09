Donald Trump a Corea del Norte: ‘No estarán por mucho tiempo’

En Twitter, el presidente estadunidense responde a las declaraciones del embajador de Corea del Norte ante la ONU

Estados Unidos.-El presidente estadunidense, Donald Trump, retomó su retórica contra Corea del Norte el fin de semana, al advertir al canciller de ese país que tanto él como el líder Kim Jong Un “no estarán por mucho tiempo”, poco después de que Pyongyang organizara un masivo mitin en rechazo a Estados Unidos.

El ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Norte, Ri Yong Ho, dijo a la Asamblea General de Naciones Unidas el sábado que un ataque a Estados Unidos con cohetes era inevitable, después de que Trump llamara al líder de Pyongyang un ‘hombre cohete’ en una misión suicida.

Acabo de escuchar al ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Norte hablar en la ONU. Si hace eco de los pensamientos del ‘pequeño hombre cohete’, ¡no estarán por mucho tiempo!”, dijo Trump dijo en Twitter a última hora del sábado.

Just heard Foreign Minister of North Korea speak at U.N. If he echoes thoughts of Little Rocket Man, they won’t be around much longer!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 de septiembre de 2017