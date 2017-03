Disney acalla los rumores: defiende que no modificó el papel de Leia en Star Wars 8

La muerte de Carrie Fisher a los 60 años fue un acontecimiento especialmente trágico para de fans de Star Wars en todo el mundo. A las escasas horas de su fallecimiento, se aseguró que la actriz ya había dejado rodada al menos su aparición en Star Wars: Los últimos Jedi.

Lo que se preguntaban los millones de fans era si la princesa Leia sería una de las víctimas de los reshoots llevados a cabo por Disney y programados para tener lugar este mismo mes.

El presidente de Disney, Bob Iger, aseguró en la conferencia Scale: The Future of Tech and Entertainment que tuvo lugar en Santa Monica (California), que Star Wars: Los últimos Jedi no ha sido modificada por el fallecimiento de Fisher: “Cuando adquirimos Lucasfilm, íbamos a hacer tres películas: los episodios VII, VIII y IX. Tuvimos que lidiar con una tragedia a finales del 2016, Carrie aparece hasta el VIII y no vamos a cambiarlo por su muerte. Su actuación ha permanecido intacta en el episodio VIII. En Rogue One, la recreamos digitalmente, pero no lo hicimos de nuevo con Carrie”.

Star Wars: Los últimos Jedi está escrita y dirigida por Rian Johnson (Looper) y producida por Kathleen Kennedy y Ram Bergman.

La octava entrega de la franquicia se estrenará 15 de diciembre de este año y volver a estar protagonizada por Daisy Ridley (Rey), Adam Driver (Kylo Ren), John Boyega (Finn), Oscar Isaac (Poe Dameron), Lupita Nyong’o (Maz Kanata), Domhnall Gleeson (General Hux), Gwendoline Christie (Capitana Phasma) y Andy Serkis (Líder Supremo Snoke).

Junto a ellos viejos conocidos de la franquicia como Mark Hamill, que volverá a dar vida a Luke Skywalker; Anthony Daniels, que interpreta de nuevo al droide C-3PO y la fallecida Carrie Fisher, que por última vez encarna a Leia Organa. Benicio del Toro será el fichaje estrella de esta nueva entrega a cuyo reparto se unen también la nominada al Oscar Laura Dern, y la joven promesa Kelly Marie Tran.