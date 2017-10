Discriminan a Lady Tacos de Canasta en feria del libro en México

- in Nacional

La vendedora intentó ingresar con todo y su producto a la Feria del Libro, pero elementos de seguridad le retiraron su canasta y la llamaron “señor”, lo que desató su indignación



México.- La popular Lady Tacos de Canasta intentó ingresar con su producto a la Feria Internacional del Libro (FIL) del Zócalo, pero elementos de seguridad aseguraron su canasta y la discriminaron.

En un video que circula en redes sociales, se puede observar el momento en que la vendedora originaria de Oaxaca confronta a agentes por retirarle sus tacos. De acuerdo con Lady Tacos, ella sólo quería ingresar al bazar literario y su tiempo de venta ya había terminado.

La discusión con los elementos policiacos sube de tono cuando una oficial le pide calma y la llama “señor”, lo que provoca su indignaión y de algunas de las personas alrededor, quienes exigen a los uniformados que mejor se dediquen a detener a asaltantes del Metro.

“No soy señor, ¿no me estás viendo? Es una falta de respeto a mi persona como ciudadano. Que te quede claro que esta vestimenta es de mujer y no soy señor. Me estás ofendiendo”, dijo quien reveló a la revista Vice que también se asume como muxe de Oaxaca.

PINCHE MANCERA CULERO ESOS SON TU DISQUE ¿PROTECCIÓN? ESO ES SER MIERDA NO TENER NADA EN LA CABEZA ✊🏻 AYUDENME AH COMPARTIR ESTO PASÓ AYER EN EL ZÓCALO EN LA FERIA DEL LIBRO ÍBAMOS ENTRANDO Y QUERÍAN DETENER AH LADY TACO QUE PORQUE SEGÚN ESTABA VENDIENDO PERO ELLA YA NO TENÍA NADA ENTRAMOS CASI AL MISMO TIEMPO Y NO VENÍA VENDIENDO Y PARA COLMO LA DISCRIMINA LA IDIOTA ESA DE LA PUERCA🐷✊🏻

Autoridades discriminan a Lady Tacos de Canasta:

