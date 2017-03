Director de Amazon prueba traje estilo Iron Man

Jeff Bezos tuiteó una fotografía en la que se le ve probando un gigantesco traje robot en la conferencia de la compañía MARS

¿Jeff Bezos o Tony Stark? El director ejecutivo de Amazon probó un traje robot y se veía bastante feliz.

Bezos tuiteó una fotografía en la que se le ve probando un gigantesco traje robot en la exclusiva conferencia de la compañía MARS la semana pasada. La conferencia se enfoca en la comprensión de las máquinas, la automatización en el hogar, la robótica y el espacio.

“¿Por qué me siento como Sigourney Weaver?”, preguntó Bezos a la audiencia, en referencia al papel de la actriz en Alien.

I just got to pilot an awesome (and huge) robot thanks to Hankook Mirae Technology. Nice! #MARS2017 pic.twitter.com/MvN6ghEYFi

— Jeff Bezos (@JeffBezos) 20 de marzo de 2017