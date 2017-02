Diarios de Vampiros: El último capítulo se llevará a un personaje

A día de hoy el regreso de Nina Dobrev a la última parte de Crónicas Vampíricas no es ninguna sorpresa, pues hace unas semanas este hecho se desveló (a continuación te dejamos la imagen mediante la cual la noticia saltó a la palestra), pero es cierto que tras toda la incertidumbre que se creó en torno al posible regreso o no de nuestra protagonista, aún sigue siendo una gran alegría saber que contamos con ella.

Muchos supieron de este regreso gracias a la imagen que la actriz mostró en su cuenta de Instagram y que mostraba el guión de Nina Dobrev. Así pues, en ese momento muchos supieron que Elena Gilbert volverá en el episodio 8×16, “I Was Feeling Epic”.

Gracias a ésto podemos alegrarnos de que no sea necesario el final alternativo de Julie Plec por si la actriz no volviera Sin embargo, parece que no ha sorprendido mucho a Plec, puesto que puso la mano en el fuego por la actriz desde el principio: “ella ha dicho que volvería y yo la quiero. Así que honestamente se convierte en una cuestión de logística y, si nos convertimos en víctimas de la logística sería totalmente devastador. Espero que no vaya a ser un problema”.

Está en nuestro conocimiento, además, que ni nosotros ni Julie Plec somos los únicos que se alegran; también lo hacen sus compañeros de reparto. Esta afirmación nace de las declaraciones de Paul Wesley, que mostraba que esperaba que Nina volviera con nosotros para el final de la serie, es decir, en la octava temporada de la serie que ya se ha estrenado. Además, el actor añadió con respecto a su relación con Caroline que no sabía si terminarían juntos. ¿Tendría algo que ver con la duda sobre regreso de Elena?

Es momento de echar la vista atrás y recordar que Ian Somerhalder previamente había dado su opinión sobre el futuro de Elena y Damon diciendo que no tenía tan claro que hubiera un reencuentro entre Damon y Elena y que además ni siquiera sería del todo justo para ella.

Pero, ¿qué les pasaba a ambos actores? En realidad, si ambos estuvieran abocados a la muerte, la opinión de Ian Somerhalder sería mucho más fácilmente realizable. Esta idea nace de boca de Paul Wesley, el actor que encarna al vampiro Stefan Salvatore, quien expresó lo siguiente en una entrevista: “realmente creo que [Stefan] debería quitarse el anillo y morir con Damon. Creo que ese sería el final perfecto”. Ian Somerhalder, por su parte, no tardó en mostrar su conformidad con las palabras de su compañero de reparto. Somerhalder opinaba que los hermanos Salvatore deberían volar al Caribe para su última noche: “simplemente [deberían] sentarse en una playa toda la noche a beber ron caribeño, y cuando salga el sol, [compartir] un último brindis, darse un abrazo, quitarse los anillos y lanzarlos al agua”.